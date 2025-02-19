Agnez Mo Klaim Jadi Tumbal Kisruh Royalti

JAKARTA - Agnez Mo akhirnya buka suara terkait polemik royalti yang membuat para musisi tanah air terpecah menjadi dua kubu. Sebagian mendukungnya, sementara yang lain justru menyerangnya dan membenarkan keputusan hakim dalam kasus yang ia hadapi dengan Ari Bias.

Agnez berusaha memahami alasan di balik sikap mereka yang menentangnya. Menurutnya, mereka ingin adanya perubahan dalam Undang-Undang yang mengatur royalti.

"Makanya kalau itu gini, gue mau positif thinking-nya ya, mereka yang gak setuju alasan utamanya adalah mau merevisi Undang-Undang yang ada, mereka mau fight untuk sesuatu," ujar Agnez Mo dalam perbincangan di YouTube Deddy Corbuzier, Rabu (19/2/2025).

Bagi Agnez, jika perjuangan tersebut didasarkan pada keinginan untuk menghapus ketidakadilan dalam sistem royalti, maka ia menghargai upaya itu.

"Gue berusaha untuk mengerti dari sisi mereka, bahwa mungkin mereka merasa ada ketidakadilan, oke lah mereka jadi memperjuangkan satu hal," lanjutnya.

Namun, Agnez juga mencurigai bahwa ada kepentingan lain di balik pernyataan beberapa musisi yang menyerangnya. Meski belum bisa memastikan, ia menduga ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi ini.

Bahkan, Agnez merasa dirinya dijadikan "tumbal" oleh sejumlah pihak yang memiliki agenda tertentu.

"Tapi kan permasalahannya, hukum itu tidak berlaku surut, kalau mau memperjuangkan ya silakan. Mungkin beberapa dari mereka mau punya platform sendiri supaya lewat LMKN, mungkin ada yang mau menjual platformnya atau something, ini masih perkiraan, gak tahu. Tapi ya jangan gue ditumbalinlah hanya karena agenda kalian," tegasnya.