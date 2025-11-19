Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |11:04 WIB
Syuting <i>Reacher 4</i> Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi
Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi. (Foto: Instagram/@agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo akhirnya merampungkan proses syuting series Reacher 4. Momen tersebut dibagikan sang aktris lewat unggahannya di Instagram @agnezmo, pada 16 November 2025. 

“Akhirnya! (Syuting) Reacher 4 selesai juga!” ujar sang aktris sambil membagikan foto kain hitam bertuliskan ‘LILA HOTH’, karakter yang dibintanginya dalam series tersebut. 

Sebagai pemain, pelantun Coke Bottle itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh kru produksi yang bertugas. Ia mengaku, sangat diterima dengan baik sejak hari pertama berada di lokasi syuting. 

Agnez Mo Reacher 4
Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi. (Foto: Instagram/@agnezmo)

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Reacher: Nick Santora, @alanritchson, Sam Hill, Gary, para DPs, ADs, EPs, stunts, dan setiap rekan pemain yang membuat lokasi syuting terasa seperti rumah sendiri,” ungkap  sang aktris.

Proses syuting yang menyenangkan membuat Agnez menemukan komunitas dan persahabatan baru. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi titik balik yang membuatnya  kembali jatuh cinta pada dunia seni peran. 

“Terima kasih telah membuat momen comeback-ku ke dunia akting menjadi begitu berkesan. Kalian benar-benar membuatku kembali jatuh cinta pada dunia seni,” kata aktris 39 tahun itu menambahkan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127037/agnez_mo-h2lC_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Adam Rosyadi, Pacar Brondong Agnez Mo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement