Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi

JAKARTA - Agnez Mo akhirnya merampungkan proses syuting series Reacher 4. Momen tersebut dibagikan sang aktris lewat unggahannya di Instagram @agnezmo, pada 16 November 2025.

“Akhirnya! (Syuting) Reacher 4 selesai juga!” ujar sang aktris sambil membagikan foto kain hitam bertuliskan ‘LILA HOTH’, karakter yang dibintanginya dalam series tersebut.

Sebagai pemain, pelantun Coke Bottle itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh kru produksi yang bertugas. Ia mengaku, sangat diterima dengan baik sejak hari pertama berada di lokasi syuting.

“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Reacher: Nick Santora, @alanritchson, Sam Hill, Gary, para DPs, ADs, EPs, stunts, dan setiap rekan pemain yang membuat lokasi syuting terasa seperti rumah sendiri,” ungkap sang aktris.

Proses syuting yang menyenangkan membuat Agnez menemukan komunitas dan persahabatan baru. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi titik balik yang membuatnya kembali jatuh cinta pada dunia seni peran.

“Terima kasih telah membuat momen comeback-ku ke dunia akting menjadi begitu berkesan. Kalian benar-benar membuatku kembali jatuh cinta pada dunia seni,” kata aktris 39 tahun itu menambahkan.