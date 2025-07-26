Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 26 Juli 2025 |12:14 WIB
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4 (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dua penyanyi kebanggaan Indonesia, Agnez Mo dan Anggun C. Sasmi, sukses mencuri perhatian publik setelah keduanya terlibat dalam serial Hollywood populer Reacher musim ke-4. Kabar ini menjadi sorotan karena dua diva Tanah Air ini akan beradu akting dalam salah satu serial aksi yang sedang digandrungi.

Agnez Mo dan Anggun bakal memerankan karakter Amisha Hoth dan Lila Hoth dalam serial yang dibintangi Alan Ritchson tersebut. Keduanya bahkan sudah menjalani proses syuting bersama di lokasi, yang membuat warganet bangga sekaligus antusias menantikan penampilan mereka.

Dalam unggahan akun Instagram @agnezmofanpage, terlihat potret kebersamaan Agnez dan Anggun di lokasi syuting. Keduanya tampak akrab sambil berpose saling merangkul. Agnez tampil kasual dengan kaus dan celana panjang hitam, sementara Anggun memilih gaya simpel dengan tank top putih dan celana senada.

Agnez Mo
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4

“Amesha Hoth dan Lila Hoth,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127037/agnez_mo-h2lC_large.jpg
3 Sumber Kekayaan Adam Rosyadi, Pacar Brondong Agnez Mo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/33/3125065/agnez_mo-gcGj_large.jpg
Manis Banget, Agnez Mo Ungkap Pesan Cinta untuk Adam Rosyadi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement