Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4

JAKARTA - Dua penyanyi kebanggaan Indonesia, Agnez Mo dan Anggun C. Sasmi, sukses mencuri perhatian publik setelah keduanya terlibat dalam serial Hollywood populer Reacher musim ke-4. Kabar ini menjadi sorotan karena dua diva Tanah Air ini akan beradu akting dalam salah satu serial aksi yang sedang digandrungi.

Agnez Mo dan Anggun bakal memerankan karakter Amisha Hoth dan Lila Hoth dalam serial yang dibintangi Alan Ritchson tersebut. Keduanya bahkan sudah menjalani proses syuting bersama di lokasi, yang membuat warganet bangga sekaligus antusias menantikan penampilan mereka.

Dalam unggahan akun Instagram @agnezmofanpage, terlihat potret kebersamaan Agnez dan Anggun di lokasi syuting. Keduanya tampak akrab sambil berpose saling merangkul. Agnez tampil kasual dengan kaus dan celana panjang hitam, sementara Anggun memilih gaya simpel dengan tank top putih dan celana senada.

“Amesha Hoth dan Lila Hoth,” tulis keterangan dalam unggahan tersebut.