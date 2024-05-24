Cha Seung Won dan Jang Ki Yong Berpotensi Adu Akting dalam Drama Thriller Pigpen

SEOUL - Cha Seung Won dan Jang Ki Yong berpotensi adu akting dalam drama Pigpen. Bersama kedua aktor tersebut, akan bergabung dua aktor lainnya, Roh Jeong Eui dan Kim Dae Myung.

YG Entertainment sebagai perwakilan Cha Seung Won dan Jang Ki Yong pun buka suara terkait pemberitaan tersebut. “Saat ini, mereka masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Jumat (24/5/2024).

Drama Pigpen merupakan proyek yang diadaptasi dari webtoon populer karya Kim Carnby. Mengusung genre thriller, drama tersebut berkisah tentang seorang pria yang terdampar di sebuah pulau terpencil.

Pria itu kemudian bertemu sebuah keluarga misterius yang tinggal di sebuah rumah tua yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Sejauh ini belum ada informasi terkait karakter yang akan diperankan Cha Seung Won dan Jang Ki Yong.

Namun jika Cha Seung Won menerima tawaran drama ini maka Pigpen akan menjadi proyek layar kaca terbarunya setelah vakum 2 tahun. Serial Our Blues yang tayang di tvN pada 2022, menjadi proyek terakhirnya di layar kaca.

Sedangkan Jang Ki Yong, menandai comeback-nya ke layar kaca setelah menyelesaikan wajib militer pada Februari 2023, lewat drama The Atypical Family. Drama itu dibintangi sang aktor bersama aktris Chun Woo Hee.*

