SEOUL -Industri hiburan Korea Selatan tengah berduka. Aktris cantik Kim Sae Ron ditemukan meninggal dunia di kediamannya pada Minggu, (16/2/2025).

Melansir Korea Times, bintang drama Bloondhounds ini dikabarkan ditemukan tak bernyawa di kediamannya ditemukan meninggal di rumahnya di Seongdong-gu, Seoul, hari Minggu, (16/2/2025). Aktris cantik itu ditemukan oleh seorang teman yang berencana untuk menemuinya.

Teman Kim menemukan jasadnya di rumahnya dan menelepon polisi sekitar pukul 4.50 sore hari Minggu. Polisi sedang menyelidiki penyebab kematiannya, tetapi mengatakan mereka belum menemukan tanda-tanda terkait kematian Kim Sae Ron.

Biodata Kim Sae Ron

Sosok Kim Sae Ron sendiri merupakan bintang Korea Selatan yang kerap membintangi sejumlah drama. Lahir pada tahun 2000, Kim memulai debutnya sebagai aktris pada tahun 2009.

Wanita yang lahir di Seoul, Korea Selatan, 31 Juli 2000 ini merupakan salah satu aktris yang dikenal di dunia hiburan Korea. Ia debut akting pertama kali saat membintangi film bertajuk A Brand New Life saat usianya masih 9 tahun.

Sejak kecil, Kim Sae Ron telah gemar berakting bahkan terjun di dunia hiburan sejak kanak-kanak. Ini menandakan kecintaan Kim Sae Ron akan dunia hiburan.

Nama Kim Sae Ron semakin melejit sejak debutnya di layar. Ia juga semakin terkenal karena penampilannya dalam film laga The Man from Nowhere pada tahun 2010 dan film thriller The Neighbor pada tahun 2012.

Sederet drama lainnya seperti Secret Healer, I Miss You hingga Nobody Knows juga dibintangi aktris cantik ini semasa hidup.

Terakhir, ada drama Korea Bloodhounds yang dirilis pada tahun 2023. Di drama ini, Kim Sae Ron juga beradu akting dengan aktor Woo Do Hwan dan Lee Sang Yi. Drama tersebut juga menjadi karya terakhirnya.

Kim Sae Ron juga menghentikan karier aktingnya setelah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk pada bulan Mei 2022. Pengadilan mendendanya sebesar 20 juta won ($13.850) pada bulan April 2023.

Sementara itu, Kim Sae Ron tidak cukup aktif di Instagram di akun pribadinya, @ron_sae dengan 3,6 juga pengikut. Unggahan terakhirnya pun menampilkan potret cantik dirinya yang diunggah pada Januari 2025 lalu.