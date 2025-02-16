Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Meninggalnya Kim Sae Ron, Aktris 24 Tahun asal Korea

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |23:11 WIB
Kronologi Meninggalnya Kim Sae Ron, Aktris 24 Tahun asal Korea
Kronologi meninggalnya Kim Sae Ron, aktris 24 tahun asal Korea. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Kabar duka datang dari industri hiburan Korea Selatan. Aktris cantik Kim Sae Ron dikabarkan meninggal dunia di usia 24 tahun. 

Banyak pihak penasaran dengan kronologi meninggalnya aktris cantik tersebut. Melansir Korea Times, bintang drama Bloondhounds ini dikabarkan ditemukan meninggal di kediamannya, Seongdong-gu, Seoul, Minggu, (16/2/2025). Dia ditemukan oleh seorang teman yang berencana untuk menemuinya.

"Kami belum menemukan tanda-tanda tindak pidana apa pun, tetapi kami sedang menyelidiki penyebab kematiannya," kata seorang pejabat polisi, Minggu (16/2/2025).

Teman Kim menemukan jasadnya di rumahnya dan menelepon polisi sekitar pukul 4.50 sore hari Minggu. Polisi sedang menyelidiki penyebab kematiannya, tetapi mengatakan mereka belum menemukan tanda-tanda terkait kematian Kim Sae Ron.

Sosok Kim Sae Ron sendiri merupakan bintang Korea Selatan yang kerap membintang sejumlah drama. Lahir pada 2000, Kim memulai debutnya sebagai aktris pada 2009. 

Dia menjadi terkenal karena penampilannya dalam film laga The Man from Nowhere pada 2010 dan film thriller The Neighbor pada 2012. Terakhir, ada drama Korea, Bloodhounds yang dirilis pada 2023. Drama tersebut menjadi karya terakhirnya.

 

