Biodata Kim Sae Ron, Mantan Kim Soo Hyun yang Diduga Sudah Menikah

SEOUL - Aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron masih menjadi perbincangan netizen. Setelah terbongkar dirinya pernah berkencan dengan Kim Soo Hyun, mendiang Kim Sae Ron kini diisukan sudah pernah menikah.

Melansir Times of India, isu tersebut tersebar usai video mengejutkan terbaru dari YouTuber Lee Jin Ho. Dalam video yang dirilis pada 19 Maret 2025, Lee mengklaim bahwa Kim Sae Ron telah menikah diam-diam sebelum kematiannya yang tragis.

Profil Kim Sae Ron

Sosok Kim Sae Ron sendiri merupakan bintang Korea Selatan yang kerap membintang sejumlah drama. Lahir pada tahun 2000, Kim memulai debutnya sebagai aktris pada tahun 2009.

Wanita yang lahir di Seoul, Korea Selatan, 31 Juli 2000 ini merupakan salah satu aktris yang dikenal di dunia hiburan Korea. Ia debut akting pertama kali saat membintangi film bertajuk A Brand New Life saat usianya masih 9 tahun.