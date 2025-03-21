4 Skandal Kim Sae Ron yang Jadi Korban Kim Soo Hyun

SEOUL - Nasib karier aktris Korea Selatan, Kim Sae Ron nampaknya cukup tragis dan menyita perhatian publik. Artis yang meninggal dunia pada Februari 2025 lalu ini mengalami sederet skandal yang menjatuhkan kariernya.

Setelah terungkap dirinya pernah berpacaran dengan Kim Soo Hyun, beredar kabar bahwa Kim Sae Ron sebenarnya sudah menikah. Melansir Times of India, isu tersebut tersebar usai video mengejutkan terbaru dari YouTuber Lee Jin Ho. Dalam video yang dirilis pada 19 Maret 2025, Lee mengklaim bahwa Kim Sae Ron telah menikah diam-diam sebelum kematiannya yang tragis.

Lantas, apa saja deretan skandal Kim Sae Ron yang menghebohkan netizen dan menjatuhkan kariernya? Berikut informasinya dirangkum MNC Portal Indonesia, Jumat (21/3/2025).

1. Menyetir dalam Pengaruh Alkohol

Awal skandal Kim Sae Ron dimulai saat dirinya terlibat kasus driving under influence (DUI) atau menyetir di dalam pengaruh alkohol. Hal ini membuat Kim Sae Ron harus berurusan dengan polisi hingga perlu membayar denda sebesar 700 juta Won.

2. Dugaan Minum Miras saat di Bawah Umur

Pada tahun 2014, saat aktris tersebut baru berusia 13 tahun, foto Kim yang sedang nongkrong bersama beberapa teman diunggah ke forum daring. Jepretan itu tampaknya memperlihatkan sebotol anggur, sementara foto lainnya juga berisi rokok.

Publik pun mengkritiknya karena ia masih di bawah umur. Sae Ron kemudian menjelaskan bahwa ia baru saja menghadiri pesta keluarga bersama beberapa teman dan tidak minum-minum atau merokok.

3.Unggah Potret Mesra dengan Kim Soo Hyun

Sejak kejadian itu, Kim Sae Ron pun sempat panen hujatan netizen hingga di-cancel para K-Netz. Di tengah kontroversi dirinya, Sae Ron sempat mengunggah foto dirinya bersama Kim Soo Hyun pada Maret 2024.

Kala itu, Kim Soo Hyun tengah hits usai membintangi drama Korea Queen of Tears. Netizen pun menghujat Kim Sae Ron yang diduga hanya mencari perhatian sang aktor.