Berduka, Won Bin Beri Penghormatan Terakhir untuk Kim Sae Ron

Won Bin memberikan peringatan terakhir untuk Kim Sae Ron. (Foto: Yonhap News)

SEOUL - Won Bin terlihat mendatangi rumah duka di mana jenazah Kim Sae Ron disemayamkan. Sang aktor terlihat datang dalam balutan jas hitam dan dalam turtle neck berwarna senada.

Mengutip Yonhap News, sang aktor memberikan penghormatan terakhir untuk Kim Sae Ron dan bergegas meninggalkan rumah duka. Sang aktor tampak khawatir keberadaannya akan mengundang perhatian publik.

Won Bin dan Kim Sae Ron diketahui beradu akting dalam film The Man from Nowhere, pada 2010. Film itu menjadi titik sang aktris dikenal luas sebagai artis cilik dengan kualitas akting ciamik.

Won Bin juga mengirimkan papan bunga dukacita ke rumah duka Kim Sae Ron. (Foto: Yonhap News)

Kim Sae Ron mengembuskan napas terakhirnya pada 16 Februari 2025, pukul 16.54 KST. Tubuh sang aktris ditemukan oleh sahabatnya, yang langsung menghubungi polisi.

Awalnya, polisi menyebut besar kemungkinan sang aktris meninggal karena serangan jantung. Namun Kepolisian Nasional Korea Selatan akhirnya merilis penyebab kematian sang aktris pada 17 Februari 2025.

Polisi memastikan, Kim Sae Ron meninggal karena bunuh diri. Sayang, tak ada wasiat yang ditinggalkan sang aktris untuk orang-orang dekatnya.*

(SIS)