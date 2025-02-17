Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Sebut Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Serangan Jantung

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |07:30 WIB
Polisi Sebut Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Serangan Jantung
Polisi Sebut Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Serangan Jantung. (Foto: Gold Medalist)
A
A
A

SEOUL - Penyebab kematian artis Kim Sae Ron  akhirnya terungkap. Kepolisian Seoul Seongdong mengatakan, sang aktris kemungkinan besar meninggal dunia karena serangan jantung.

Kim Sae Ron ditemukan  tak sadarkan diri oleh temannya di kediaman pribadinya di Seoul, Korea Selatan, pada 16 Februari 2025, pukul 16.54 KST (14.54 WIB).

Sang aktris sempat dilarikan ke rumah sakit namun dinyatakan sudah meninggal dunia oleh tim medis. Tak ada tanda-tanda  bunuh diri ataupun pembunuhan di rumah korban.

“Saat ini, kami masih menyelidiki kasus kematian sang aktris,” ujar pihak kepolisian seperti dikutip dari Maeil Business, Senin (17/2/2025). 

Kim Sae Ron (TV Report)
Polisi sebut penyebab kematian Kim Sae Ron karena serangan jantung. (Foto: TV Report)

Berdasarkan penuturan sahabat yang menemukan Kim Sae Ron di TKP, sang aktris berencana memulai langkah baru dalam hidupnya dengan mengubah namanya menjadi Kim Ah Im.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126590/kim_sae_ron-dESN_large.jpg
Surat Terakhir Kim Sae Ron untuk Kim Soo Hyun yang Tak Pernah Terkirim, Isinya Penuh Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/33/3126422/kim_sae_ron-MwWl_large.jpg
Viral Surat Nikah Diduga Milik Kim Sae Ron, Begini Isinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3126107/kim_sae_ron-mHdo_large.jpg
Mantan Pacar Kim Sae Ron Klaim Kim Soo Hyun Bukan Penyebab Kematian Sang Aktris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124697/kim_sae_ron-UyC7_large.jpg
4 Skandal Kim Sae Ron yang Jadi Korban Kim Soo Hyun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124588/kim_sae_ron-wQ6I_large.jpg
Biodata Kim Sae Ron, Mantan Kim Soo Hyun yang Diduga Sudah Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114756/kim_sae_ron-UAw5_large.jpg
Berduka, Won Bin Beri Penghormatan Terakhir untuk Kim Sae Ron
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement