Polisi Sebut Kim Sae Ron Meninggal Dunia karena Serangan Jantung

SEOUL - Penyebab kematian artis Kim Sae Ron akhirnya terungkap. Kepolisian Seoul Seongdong mengatakan, sang aktris kemungkinan besar meninggal dunia karena serangan jantung.

Kim Sae Ron ditemukan tak sadarkan diri oleh temannya di kediaman pribadinya di Seoul, Korea Selatan, pada 16 Februari 2025, pukul 16.54 KST (14.54 WIB).

Sang aktris sempat dilarikan ke rumah sakit namun dinyatakan sudah meninggal dunia oleh tim medis. Tak ada tanda-tanda bunuh diri ataupun pembunuhan di rumah korban.

“Saat ini, kami masih menyelidiki kasus kematian sang aktris,” ujar pihak kepolisian seperti dikutip dari Maeil Business, Senin (17/2/2025).

Berdasarkan penuturan sahabat yang menemukan Kim Sae Ron di TKP, sang aktris berencana memulai langkah baru dalam hidupnya dengan mengubah namanya menjadi Kim Ah Im.