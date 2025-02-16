Aktris Kim Sae Ron Meninggal Dunia, Begini Penjelasan Polisi

JAKARTA - Kabar duka datang dari dunia hiburan Korea Selatan. Aktris Kim Sae Ron ditemukan meninggal dunia di rumahnya, kawasan Seongdong-gu, Seoul, Korea Selatan, Minggu (16/2/2025).

Melansir dari Allkpop, menurut keterangan polisi, Kim Sae Ron ditemukan tak bernyawa di rumahnya berdasarkan laporan dari temannya. Kim Sae Ron pertama kali ditemukan oleh temannya yang datang berkunjung ke rumahnya.

Lalu, rekannya itu langsung menghubungi polisi sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Belum diketahui waktu pasti saat Kim Sae Ron mengembuskan nafas terakhirnya.

Dilaporkan bahwa polisi tidak menemukan tanda-tanda tindak kriminal, seperti tanda-tanda adanya penyusup dari luar ke rumah. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mendalami soal penyebab kematiannya.

Kim Sae Ron mulai dikenal sejak membintangi film The Man from Nowhere (2010) bersama Won Bin. Setelah itu, Kim Sae Ron telah membintangi banyak film dan drama seperti The Queen's Classroom (2013), High School Love On (2014), dan Mirror of the Witch (2016).

(tty)