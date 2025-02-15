Konser di Jakarta, Niki Rindu Masakan Lokal

JAKARTA - Penyanyi Niki Zefanya, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Niki, sukses menggelar konser bertajuk Buzz Around The World Tour di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Konser ini menjadi momen spesial bagi Niki karena sekaligus menjadi ajang dirinya pulang kampung ke Tanah Air. Ribuan penggemar, mayoritas dari kalangan anak muda, antusias memadati area konser dan rela mengantre panjang demi menyaksikan penampilan sang idola secara langsung.

Antusiasme penonton begitu tinggi. Tiket konser yang digelar selama dua hari, yakni pada 14 dan 16 Februari 2025, ludes terjual bahkan sebelum acara berlangsung.

"Ya, total dua hari konser ini bisa dikatakan, tanggal 14 sold out tanpa sisa. Hari kedua, 16 Februari, hanya tinggal 10 tiket. Kalau VIP Package, itu tidak kita hitung. Tiket tersedia dari festival Buzz, seating, semuanya sold out," ujar Budi Aloka, Founder dan CEO ALOKA, selaku promotor konser.

Selain kerinduan akan kampung halaman, Niki juga mengaku sangat ingin menikmati masakan Indonesia yang sudah lama tidak ia cicipi sejak menetap di New York, Amerika Serikat.

"Dia kembali ke kampung halaman, pasti makanan khas Indonesia jadi pilihan dia. Dia kangen sama masakan Indonesia," ujar Budi.

Meski tidak disebutkan secara spesifik makanan apa yang menjadi favoritnya, Budi menuturkan bahwa penyanyi berusia 26 tahun itu hampir menyukai semua masakan lokal.

"Selain itu, dia juga fokus menjaga fisiknya dengan latihan rutin. Tidak ada persiapan khusus lainnya selain soal makanan," tambahnya.

Niki memulai konsernya pada pukul 21.00 WIB dengan mengenakan midi dress hijau tua dipadukan dengan sepatu boots. Ia langsung membuka penampilannya dengan lagu Buzz yang disambut sorakan meriah dari para penggemar.