HOME CELEBRITY MUSIK

Niki Zefanya Umumkan Tur Dunia, Bakal Tampil di Jakarta Februari 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |23:45 WIB
Niki Zefanya Umumkan Tur Dunia, Bakal Tampil di Jakarta Februari 2025
Niki Zevanya umumkan gelaran tur dunia (Foto: Instagram/nikizefanya)
JAKARTA - Penyanyi Indonesia yang berkarier di Amerika Serikat, Niki Zevanya, mengumumkan tur dunianya di tahun 2024-2025. Kabar bahagia itu diungkap Niki di akun X, @nikizefanya.

Diketahui, pelantun Summertime ini siap menyapa para penggemarnya mulai dari Amerika, Eropa hingga Asia. Bahkan Niki sendiri akan tampil dan menyapa para penggemar setianya di Indonesia pada 14-15 Februari 2025.

“BUZZ WORLD TOUR 2024-2025 !! With support from two of my favorite songwriters @allisonponthier & @AmyAllenMusic,” tulis Niki, Selasa (14/5/2024).

Sementara itu, Niki akan memulai tur dunianya di wilayah, Amerika Utara pada 5 September 2024. Selanjutnya, Niki akan keliling Eropa pada Oktober 2024, dan Asia pada Februari 2024.

Niki Zevanya

Niki Zevanya umumkan gelaran tur dunia (Foto: Twitter/nikizefanya)

Lewat unggahannya, Niki juga mengumumkan kapan penjualan tiket konser dunianya ini dimulai.

Halaman:
1 2
