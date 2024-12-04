Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Henry Moodie hingga NIKI Siap Guncang Panggung Spotify Wrapped Live Indonesia 2024

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |13:04 WIB
Henry Moodie hingga NIKI Siap Guncang Panggung Spotify Wrapped Live Indonesia 2024
Henry Moodie hingga NIKI Siap Guncang Panggung Spotify Wrapped Live Indonesia 2024
JAKARTA - Spotify Wrapped Live Indonesia kembali hadir untuk merayakan musik terbaik sepanjang tahun 2024. RCTI akan menyiarkan langsung ajang penghargaan ini dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, pada 5 Desember 2024, pukul 20.30 WIB.

Ajang ini menghadirkan deretan artis internasional seperti Niki, Henry Moodie, Chung Ha, dan Xdinary Heroes. Sementara bintang lokal yang akan tampil adalah Mahalini, Tiara Andini, Lyodra, Nyoman Paul, dan Salma Salsabil.

Ada pula penampilan spesial dari Juicy Luicy, Bernadya, Adrian Khalif, Sal Priadi, Rizwan Fadilah, Gempita, Anggis Devaki, Masdddho, Abdur Arsyad, Boiyen, dan Agak Laen. 

Desta, Vincent, dan Angel Karamoy akan menjadi pembawa acara utama dalam ajang tersebut. Sementara keseruan black carpet akan dipandu tim Podcast Ampat yang akan menyuguhkan momen-momen menarik sebelum acara dimulai.

Selain penampilan musik, momen puncak malam ini adalah pengumuman para penerima penghargaan bergengsi. Siapa saja musisi yang akan membawa pulang trofi Spotify Wrapped tahun ini? 

