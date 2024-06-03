5 Potret Kece Niki Zefanya di Jimmy Kimmel, Bikin Bangga!

JAKARTA - Penyanyi yang sudah go internasional, Niki Zefanya tak henti membuat netizen di Indonesia bangga. Setelah sukses berkarier di Amerika Serikat, Niki mengguncang penggemar dengan debut perdananya tampil di acara talkshow ternama di AS, Jimmy Kimmel.

Momen Niki hadir di acara televisi populer ini dibagikan pelantun Summertime ini di akun Instagram pribadinya, @nikizefanya. Terlihat ia pamer momen saat berada di belakang dan atas panggung acara Jimmy Kimmel ini.

Bak selebritis Hollywood, penampilan Niki Zefanya di Jimmy Kimmel ini pun tak kalah kece dengan bintang dunia lainnya. Penasaran, seperti apa potret kece Niki saat debut di acara Jimmy Kimmel? Yuk simak dilansir Instagram, @nikizefanya, Senin (3/6/2024).

1. Pose di Belakang Panggung

Niki begitu memesona saat asyik pose sebelum tampil langsung di Jimmy Kimmel. Dalam foto ini, Niki begitu kece dan duduk di bangku bertuliskan Jimmy Kimmel ini. Niki tersenyum saat berada di ruang make up itu. Dengan gaya edgy-nya, aura kebahagiaan Niki begitu terpancar saat debut perdana di acara televisi populer ini.

2. Momen Make Up Sebelum Tampil

Sebelum tampil, Niki selalu ingin tampil maksimal dan memukau. Salah satunya dengan riasan on point namun tetap memberi kesan lembut dan elegan. Terlihat Niki bersantai saat tengah dirias sebelum tampil di acara tersebut.

3. Makin Kece dengan Jaket Kulit

Pesona outfit Niki Zefanya juga tak kalah kece dengan bintang tamu selebritis dunia lainnya. Niki begitu trendy dengan balutan warna hitam dan navy. Nampak ia mengenakan jaket leather hitam yang dipadukan dengan bawahan jeans. Sepatu boots hitam yang ia kenakan juga makin menambah kesan kece pada penampilannya.