Valentine, Niki Suguhkan Penampilan Romantis di Konser Buzz Tour Jakarta

JAKARTA - Niki Zefanya atau yang akrab disapa Niki, sukses menggelar konser Buzz di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Konser ini berlangsung selama 2 hari, 14 Februari dan 16 Februari 2025.

Buzz sendiri merupakan bagian dari world tour Niki dan menjadi momen yang ditunggu bagi penggemarnya di Tanah Air.

Penyanyi kelahiran 1999 itu membawakan total 21 lagu dari album terbarunya serta beberapa lagu dari album sebelumnya. Tentu menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi para penonton.

Sebelum Niki naik ke panggung besar, band RealityClub lebih dulu membuka konser dengan semangat yang menggebu. Lagu pertama yang mereka bawakan adalah Is It The Answer langsung mendapat sambutan meriah dari penonton.

Tak sampai situ, Fathia Izzati cs juga menyuguhkan lagu Am I Bothering you semakin memeriahkan suasana dengan penonton ikut bernyanyi sambil berjingkrak sesekali. Setelah RealityClub hadir di atas panggung dan akan beralih pada peran utamanya, Niki. Layar di atas panggung tiba-tiba memunculkan konsep virtual menarik berupa video tata cara penerbangan untuk menumpangi BuzzAir.

Layaknya dalam pesawat sungguhan, visual ini membuat penonton seolah diajak naik pesawat menuju perjalanan music bersama Niki. Tepat pukul 21.00 layar kembali padam, suara tepuk tangan dan sorakan meriah menyambut Niki yang membuka konser dengan lagu Buzz. Niki datang menggunakan dress off shoulder hitam juga gitar listrik berwarna hitam putih yang amat serasi.

“Happy Valentine's Day!” serunya sambil mengangkat kedua tangan membentuk love. Energi penonton langsung terasa membara sejak awal konser. Setelah lagu Buzz, Niki lanjut membawakan lagu Keeping Tabs, Colossal Loss dan Focus.

Sebelum lagu Focus dinyanyikan, Niki menyapa penggemarnya dengan gembira. “Apa kabar Jakarta?” ujarnya.

“Happy to be back home, Thanks for coming ya. Selamat datang di BuzzAir, mau ikut ga? Sudah packing emangnya?” lanjutnya dengan candaan yang membuat suasana semakin akrab.

Niki juga membawakan lagu dari album Nicole yang di rilis tahun 2022 namun booming hingga sekarang, seperti Autumn dan Oceans&Engines. Setiap lagu yang ia nyanyikan selalu mendapat sambutan yang luar biasa, terutama ketika dibawakannya lagu “Lowkey”, salah satu lagu yang membuat namanya melambung.

Usai menyanyikan lagu Lowkey, tiba tiba Niki mengatakan “Ada yang sudah putus tapi masih cinta gak?” tentu pertanyaan itu mendapat respon yang heboh dari para penggemarnya, sorakan dan teriakan orang orang yang relate dengan pertanyaan Niki. Tak lama dari itu, ternyata Niki membawakan lagu Take Care. Tentu relate dengan orang yang habis putus, tetapi masih terkoneksi dengan hubungannya di masa lalu.

Blue Moon, Strong Girl dan Tsunami berhasil Niki bawakan di atas panggung. Para penggemarnya tidak berhenti nyanyi, bait tiap bait dari album terbarunya dinyanyikan dengan lantang.

Riuh sorakan penonton datang kembali, kala hadirnya visual bingkai cinta bertulisan V Day Cam <3 yang berisi cuplikan langsung para penonton yang datang bersama pasangannya. Memang 14 Februari dikenal sebagai hari Valentine. Terkejutnya, Niki mendukung hari Valentine dengan membawakan lagu Kiss Me dari Sixpence None the Richer.