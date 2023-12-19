Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Hubungan Dekat Penyanyi NIKI dengan Lisa BLACKPINK

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |07:36 WIB
Mengulik Hubungan Dekat Penyanyi NIKI dengan Lisa BLACKPINK
Mengulik hubungan dekat penyanyi NIKI dan Lisa Blackpink (Foto: Instagram/nikizefanya)
JAKARTA - Mengulik hubungan dekat penyanyi Niki dengan Lisa Blackpink. Keduanya ternyata menjalin persahabatan yang erat. Pada beberapa kesempatan, Niki dan Lisa memutuskan untuk bertemu.

Keduanya bahkan mengunggah momen persahabatan mereka ke media sosial. Kedekatan penyanyi asal Indonesia, Niki Zefanya, dengan Lisa Blackpink membuat warganet merasa kagum.

Awal mula persahabatan Niki dan Lisa Blackpink terjalin ketika Lisa menyukai salah satu lagu NIKI yang berjudul "Spell". Lisa kemudian mengunggah lagu tersebut ke media sosialnya dengan tambahan efek love.

"Awalnya itu aku tau dia (Lisa Blackpink) ngefans my song, Spell, lagu aku. Dia pernah posting di platform apa gitu. Terus aku dikasih tau 'liat nih si Lisa ngeposting' gitu kan," ujar Niki Zefanya melalui akun Youtube Najwa Shihab pada, Jumat, 27 Mei 2022.

Niki Zefanya dan Lisa Blackpink

Mengulik hubungan dekat penyanyi NIKI dan Lisa Blackpink (Foto: Instagram/nikizefanya)


Niki mengetahui hal ini ketika orang lain memberitahunya bahwa Lisa menyukai lagu tersebut. Ini menjadi momen yang menarik bagi NIKI karena salah satu idola K-pop yang dia kagumi sangat mengapresiasi karyanya.

Lisa menghubungi Niki terlebih dahulu melalui pesan langsung di Instagram. Penyanyi berdarah Thailand itu kemudian mengajak bertemu ketika Blackpink tampil di festival music Coachella di Amerika Serikat.

"Terus akhirnya dia DM aku 'hai aku mau ke LA, nanti kita ketemuan yuk' karena dia mau Coachella. Waktu itu, Blackpink Coachella dan mereka ada show juga di forum. 'ok aku off day hari ini, kita ketemuan ya'," lanjut Niki.

Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama mulai dari mencoba kuliner khas Thailand, mengunjungi Griffith Observatory, dan berfoto bersama.

1 2
