MUSIK

Jelang Konser, Linkin Park Jual Tahu Bulat di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |07:01 WIB
JAKARTA - Antusiasme menyambut konser Linkin Park di Jakarta semakin terasa. Grup band alternatif rock asal California ini dijadwalkan tampil di Stadion Madya, Senayan, pada Minggu, 16 Februari 2025.

Namun, ada kejutan unik yang membuat penggemar semakin antusias. Melalui akun resmi X @linkinpark, Emily Armstrong dan kawan-kawan membagikan video singkat yang memperlihatkan suasana Jakarta menjelang konser mereka. Hal yang menarik perhatian adalah aksi mereka seolah-olah berjualan tahu bulat.

Dalam video berdurasi 26 detik itu, terlihat seorang pria menjajakan tahu bulat menggunakan mobil pikap. Bagian belakang mobil tersebut dihiasi spanduk bertuliskan "Linkin Park", sementara atapnya dibalut kain penuh warna dengan logo ikonik band tersebut. Suara latar lagu Linkin Park semakin mempertegas kesan bahwa konser mereka sudah semakin dekat.

Jelang Konser, Linkin Park Jual Tahu Bulat di Jakarta
Jelang Konser, Linkin Park Jual Tahu Bulat di Jakarta

"Terima kasih telah datang ke truk tahu bulat kami, Jakarta," tulis akun @linkinpark dalam unggahannya.

Unggahan ini langsung diserbu komentar dari para penggemar di Indonesia. Banyak yang tidak menyangka idola mereka menggunakan gimik unik dengan tahu bulat, camilan yang akrab di telinga masyarakat Indonesia.

Berbagai komentar lucu pun bermunculan di kolom komentar.

