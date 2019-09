JAKARTA - Konser Post Traumatic Mike Shinoda di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu malam (4/9/2019) diwarnai sedikit kerusuhan. Kisruh terjadi saat Shinoda membawakan lagu ketiganya, When They Come For Me.

Barisan penonton yang semula dibagi menjadi festival A dan B seketika disatukan. Beatnation dan Widelanes selaku penyelenggara memperbolehkan para penonton barisan Festival B yang berdiri di belakang, masuk ke barisan Festival A yang ada di depan.

Para penonton pun berlarian menuju jalur masuk yang disediakan di samping. Aksi saling dorong pun sempat terjadi ketika memasuki area Festival A.

Pihak pengamanan panggung sebenarnya sempat mewanti-wanti para penonton untuk tidak berlarian. Sayang, pesan pihak pengamanan tidak digubris oleh penonton yang antusias untuk maju ke bagian depan.

Baca juga: Jadi Pembuka Konser Mike Shinoda, Don Broco Tampil Ganas

Beruntung, tidak ada korban cedera dari insiden kecil lari-larian tersebut. Para penonton terlihat senang karena jarak menonton dengan sang idola semakin dekat. Namun di sisi lain, penonton yang membeli tiket Festival A dengan harga yang lebih mahal, seharusnya dirugikan dengan adanya kejadian ini. Setelah penonton semua terkumpul di area Festival A, Mike Shinoda pun mulai menyapa. "Thank you guys, very much. Are you feeling good?" ujarnya.* Konser itu dibuka Mike Shinoda dengan lagu Welcome yang dipopulerkan oleh Fort Minor, proyek sampingan Shinoda di luar Linkin Park. Watching as I Fall menjadi lagu selanjutnya yang dibawakan musisi berusia 42 tahun tersebut.* Baca juga: Hotman Paris Hutapea: Ada 2.000 Elza Syarief, Gue Tak Takut