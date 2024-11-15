Bersiaplah, Linkin Park Bakal Konser di Indonesia

JAKARTA - Grup band alternatif rock asal Amerika, Linkin Park, dipastikan akan tampil di Jakarta pada 12 Februari 2025 dalam konser bertajuk From Zero World Tour 2025.

Dalam konser ini, Linkin Park akan menghibur para penggemarnya di Indonesia, dengan penampilan bersama vokalis baru mereka, Emily Armstrong.

Kabar gembira ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Linkin Park, di mana mereka juga merilis daftar kota lain yang akan disinggahi dalam tur ini, seperti Mexico City, Tokyo, Austin, Berlin, Detroit, Rio De Janeiro, dan Boston.

"From Zero World Tour 2025. Untuk jadwal lengkap dan informasi penjualan tiket, kunjungi LinkinPark.com," tulis akun @linkinpark pada Jumat (15/11/2024).