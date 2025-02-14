6 Program Terbaik dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV

6 Program Terbaik dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan, MNCTV menghadirkan program-program berkualitas yang siap menemani keluarga Indonesia saat menunggu waktu berbuka puasa.

Berbagai program terbaik dalam rangkaian Berkah Cinta Ramadan siap menghadirkan berbagai program terbaik dari Ngabuburit Bareng Upin & Ipin, Cahaya Tauhid, Entong, hingga Family 100.

Berikut 6 program dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV:

1.Ngabuburit Bareng Upin & Ipin

Selama menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan, MNCTV menayangkan program spesial Ngabuburit Bareng Upin & Ipin yang tayang setiap hari, pukul 16.00 WIB.

Animasi ini menyuguhkan berbagai tema pendidikan agama. Salah satunya ketika Upin dan Ipin bersama teman-temannya belajar mengaji dan mengenal huruf hijaiyah, serta membaca surat pendek Alquran.

Selain itu, tersedia juga kompilasi episode yang berfokus pada pembelajaran surat-surat pendek, seperti Himpunan Surah-Surah Pendek bersama Upin & Ipin. Episode-episode ini tidak hanya menghibur tetapi juga edukatif.

2.Cahaya Tauhid