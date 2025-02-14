Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

6 Program Terbaik dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |20:51 WIB
6 Program Terbaik dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV
6 Program Terbaik dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Menyambut bulan suci Ramadan, MNCTV menghadirkan program-program berkualitas yang siap menemani keluarga Indonesia saat menunggu waktu berbuka puasa. 

Berbagai program terbaik dalam rangkaian Berkah Cinta Ramadan siap menghadirkan berbagai program terbaik dari Ngabuburit Bareng Upin & Ipin, Cahaya Tauhid, Entong, hingga Family 100.

Berikut 6 program dalam Berkah Cinta Ramadan MNCTV:

1.Ngabuburit Bareng Upin & Ipin

Selama menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan, MNCTV menayangkan program spesial Ngabuburit Bareng Upin & Ipin yang tayang setiap hari, pukul 16.00 WIB. 

Animasi ini menyuguhkan berbagai tema pendidikan agama. Salah satunya ketika Upin dan Ipin bersama teman-temannya belajar mengaji dan mengenal huruf hijaiyah, serta membaca surat pendek Alquran.  

Selain itu, tersedia juga kompilasi episode yang berfokus pada pembelajaran surat-surat pendek, seperti Himpunan Surah-Surah Pendek bersama Upin & Ipin. Episode-episode ini tidak hanya menghibur tetapi juga edukatif.

2.Cahaya Tauhid

Halaman:
1 2 3
