HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |23:14 WIB
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
Kuasa Ilahi : Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan tayangan religi penuh inspirasi dan nilai moral yang menggugah hati, Kuasa Ilahi. Program religi terbaru tersebut akan tayang setiap Senin–Jumat pukul 11.30 WIB.

Program ini menjadi tontonan favorit keluarga Indonesia karena menyuguhkan kisah-kisah nyata yang menyentuh, diangkat dari kehidupan sehari-hari dan dibalut dengan nilai-nilai keimanan yang kuat.

“Keangkuhan membuat manusia lupa segalanya. Terbuai dalam kesenangan duniawi. Tapi selalu ada jalan untuk kembali.”

Inilah pesan utama dari Kuasa Ilahi, sebuah tayangan yang mengajak kita membuka hati, dan kembali pada jalan yang benar.

Melalui alur cerita penuh emosi, konflik batin, hingga keajaiban yang menyadarkan, Kuasa Ilahi menyuguhkan drama religi terbaik yang menginspirasi dan menguatkan.

Halaman:
1 2
