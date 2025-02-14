MNCTV Temani Santap Sahur dengan Berkah Cinta Ramadan

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program-program berkualitas yang siap menemani keluarga Indonesia saat santap sahur selama di bulan Ramadan.

Berbagai program terbaik saat sahur menjadi bagian dalam rangkaian Berkah Cinta Ramadan, dari Suparman Reborn 4 hingga Layangan Terbang. Yuk, simak penjelasannya berikut ini.

1.Suparman Reborn

Berkah Cinta Ramadan dimulai dengan sinetron Suparman Reborn 4 pada pukul 02.00 WIB. Season baru ini, hadir dengan episode dan karakter baru.

Kisah dimulai setahun setelah Suparman (Damar Rizal) kembali dari Bandung karena merindukan kampung halamannya di Garut. Namun ternyata, Garut sudah banyak berubah.

Kondisi tak lagi aman meski di sana ada tiga petugas Hanter yang dikomandoi Hendarsa. Di warung kopi Novi (Eldania Zahra), Suparman mendengar kalau Geng Maling pimpinan Momon akan beraksi.

2.Layangan Terbang