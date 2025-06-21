Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |18:30 WIB
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Family 100 menjadi salah satu game show yang selalu dinantikan pemirsa setia MNCTV. Program satu ini selalu mampu memberikan hiburan menarik yang mengundang tawa penonton.

Apa jadinya kalau peserta Family 100 ditanya soal hal paling memalukan yang mungkin terjadi di rumah hantu? Banyak jawaban yang diluar dugaan dan dipastikan akan membuat Anda tertawa.

Ada yang menjawab ‘kencing di celana’ hingga ‘salah megang orang’. Para peserta berusaha menjawab pertanyaan survey sambil menahan tawa dan rasa malu. 

Suasana di studio semakin seru ketika muncul jawaban absurd lainnya seperti ‘kesurupan’, ‘ngumpet di ketek teman’, hingga ‘buang angin’. 

Meski tak semua jawaban itu masuk dalam survei, namun reaksi para peserta dan host Irfan Hakim benar-benar bisa membuat penonton tertawa bareng. 

