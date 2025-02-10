Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

8 Program Berkah Cinta Ramadan Siap Temani Keluarga Indonesia di MNCTV

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |20:30 WIB
8 Program Berkah Cinta Ramadan Siap Temani Keluarga Indonesia di MNCTV
8 Program Berkah Cinta Ramadan Siap Temani Keluarga Indonesia di MNCTV. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Menyambut Ramadan, MNCTV menghadirkan program-program berkualitas yang siap menemani keluarga Indonesia dari santap sahur hingga berbuka puasa. 

Program ‘Berkah Cinta Ramadan’ menyuguhkan Suparman Reborn 4, Layangan Terbang, Ngabuburit Bareng Upin & Ipin, Cahaya Tauhid, Entong, Family 100, DMD Panggung Rezeki, hingga Berpacu Dalam Melodi.

1.Suparman Reborn 4

Sinetron Suparman Reborn 4 akan tayang setiap pukul 02.00 WIB dengan episode dan karakter baru. Kisahnya bermula setahun setelah Suparman kembali dari Bandung karena merindukan kampung halamannya, Garut. 

Di waktu yang sama, keadaan sedang tidak aman meski ada tiga orang petugas Hanter yang dikomandoi Hendarsa berjaga. Suparman mendengar kalau Geng Maling yang dipimpin Momon mencuri sepeda milik Pepen.

2.Layangan Terbang

Sinetron Layangan Terbang akan tayang mulai 12 Maret 2024, pukul 05.15 WIB. Serial ini bercerita tentang Budi, seorang anak yang gemar bermain layang-layang bersama dua sahabatnya, Candra dan Danu. 

Halaman:
1 2 3
