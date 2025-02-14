Sinopsis Film Mr and Mrs Smith, Agen Rahasia Terjebak Pernikahan

JAKARTA - Sinopsis film Mr & Mrs Smith akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Mr. & Mrs. Smith adalah film aksi komedi Amerika Serikat tahun 2005 yang disutradarai oleh Doug Liman dan ditulis oleh Simon Kinberg.

Film ini dibintangi oleh Brad Pitt dan Angelina Jolie sebagai pasangan suami istri kelas menengah atas yang bosan dengan pernikahan mereka. Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah pembunuh bayaran dari dua agensi saingan dan telah ditugaskan untuk saling membunuh.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi Mr. & Mrs. Smith peringkat persetujuan sebesar 60% berdasarkan 212 ulasan, dengan skor rata-rata 6,10/10.

Sinopsis Film Mr and Mrs Smith

John Smith, seorang eksekutif konstruksi, dan istrinya Jane, seorang konsultan layanan teknologi, sedang menjalani konseling pernikahan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka telah menikah selama lima atau enam tahun, namun hubungan mereka sedang di ambang kehancuran.

Pasangan ini menceritakan awal pertemuan mereka di Bogotá, Kolombia, di mana mereka berpura-pura bersama untuk menghindari interogasi dari pihak berwenang setempat. Dari sana, mereka jatuh cinta dan akhirnya menikah.

Namun, kenyataannya, John dan Jane adalah agen lapangan profesional yang bekerja untuk dua perusahaan pembunuh bayaran yang berbeda. Keduanya ahli dalam menyembunyikan profesi asli mereka satu sama lain.

Mereka tinggal di rumah besar bergaya Colonial Revival di pinggiran kota New York, menjalani kehidupan "normal" dengan bersosialisasi secara terpaksa dengan para tetangga kaya mereka. Di balik kehidupan sehari-hari yang tampak membosankan, John dan Jane berjuang menyeimbangkan pernikahan yang mulai terasa monoton dengan pekerjaan rahasia mereka.

Ketika mereka sama-sama ditugaskan untuk membunuh seorang tahanan DIA bernama Benjamin "The Tank" Danz saat proses pemindahan, mereka tanpa sengaja bertemu di lapangan dan misi pun gagal. Danz selamat, dan John serta Jane justru mendapat tugas baru: saling membunuh.

John ragu untuk membunuh Jane, sementara Jane bersama timnya mencuri semua persenjataan John dari rumah mereka. Jane mencoba membunuh John, namun ia berhasil melarikan diri. Setelah serangkaian upaya untuk saling menghabisi, konflik memuncak dalam baku tembak besar yang hampir menghancurkan rumah mereka.

Dalam pertarungan sengit dan seimbang, keduanya saling mengarahkan senjata, namun John memilih untuk meletakkan senjatanya dan mengakui bahwa ia mencintai Jane. Jane pun tak sanggup menembak John, dan mereka menghabiskan malam penuh gairah bersama.