Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Menangis Haru

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |21:21 WIB
Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Menangis Haru
Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Menangis Haru. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)
A
A
A

JAKARTA - Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan dan aborsi pada anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, pada Kamis (13/2/2025).

Menanggapi naiknya status tersangka dancer 19 tahun itu, Niki selaku ibu dari Laura Meizani menangis haru. Aktris Comic 8 itu bahkan tak mampu membendung air matanya. 

“Terima kasih buat Polres Jaksel. Akhirnya kasus ini selesai malam ini!” ujarnya sambil berurai air mata di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025) malam.

Nikita Mirzani juga berterima kasih kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid dan keluarga yang disebutnya sebagai Bude dan Pakde. Dia menilai, ketiga orang tersebut sangat berperan penting dalam kasus tersebut.

“Saya ini, yatim piatu. Jadi terima kasih bang Fahmi, Bude, dan Pakde karena mau saya repotkan akhir-akhir ini. Laura bisa berubah pikiran dan mau memberi keterangan yang sejujur-jujurnya,” ungkapnya lagi.

Nikita Mirzani mengaku, status tersangka Vadel Badjideh saat ini merupakan jawaban dari semua lelah dan air matanya selama 7 bulan berjuang untuk sang anak.

NIkita Mirzani
NIkita Mirzani menangis haru mengetahui Vadel Badjideh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: Okezone)

“Saya selalu bilang, kata-kata saya adalah fakta, tapi sering tertunda oleh waktu. Tapi hari ini, semua terbukti!” katanya. 

Niki juga berterima kasih kepada Laura Meizani yang akhirnya mau berubah dan bersedia melunakkan hatinya. Sehingga dia bersedia memberikan keterangan yang jujur pada penyidik. 

“Terima kasih untuk Laura, karena sudah mau jujur sayang. Awalnya saya kecewa, tapi semua sudah terjadi. Yang penting, anak saya sudah kembali ke tangan saya lagi,” tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183243/nikita_mirzani-RbqY_large.jpg
Nikita Mirzani Dituding Live Jualan dari Rutan, Denny Siregar: Enggak Sekalian Syuting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182888/nikita_mirzani-6YW4_large.jpg
Nikita Mirzani Kembali Ubah Nominal Ganti Rugi ke Reza Gladys, Kini Jadi Rp200 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181431/nikita_mirzani-cT0e_large.jpg
Tak Puas, 6 JPU Resmi Ajukan Banding Atas Vonis Kasus Nikita Mirzani 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/33/3181269/nikita_mirzani-eDHI_large.jpg
Nikita Mirzani Ajukan Banding usai Divonis 4 Tahun Penjara Atas Kasus Pemerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179777/nikita_mirzani-762A_large.jpg
Sidang Putusan di Hari Sumpah Pemuda, Nikita Mirzani: Semoga Masih Ada Keadilan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/33/3179757/nikita_mirzani-IjEM_large.jpg
Antusias Jalani Sidang Putusan, Nikita Mirzani: Selesai juga Semuanya..
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement