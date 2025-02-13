Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Nikita Mirzani Menangis Haru

JAKARTA - Vadel Badjideh resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus persetubuhan dan aborsi pada anak di bawah umur yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani, pada Kamis (13/2/2025).

Menanggapi naiknya status tersangka dancer 19 tahun itu, Niki selaku ibu dari Laura Meizani menangis haru. Aktris Comic 8 itu bahkan tak mampu membendung air matanya.

“Terima kasih buat Polres Jaksel. Akhirnya kasus ini selesai malam ini!” ujarnya sambil berurai air mata di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025) malam.

Nikita Mirzani juga berterima kasih kepada kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid dan keluarga yang disebutnya sebagai Bude dan Pakde. Dia menilai, ketiga orang tersebut sangat berperan penting dalam kasus tersebut.

“Saya ini, yatim piatu. Jadi terima kasih bang Fahmi, Bude, dan Pakde karena mau saya repotkan akhir-akhir ini. Laura bisa berubah pikiran dan mau memberi keterangan yang sejujur-jujurnya,” ungkapnya lagi.

Nikita Mirzani mengaku, status tersangka Vadel Badjideh saat ini merupakan jawaban dari semua lelah dan air matanya selama 7 bulan berjuang untuk sang anak.

NIkita Mirzani menangis haru mengetahui Vadel Badjideh akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: Okezone)

“Saya selalu bilang, kata-kata saya adalah fakta, tapi sering tertunda oleh waktu. Tapi hari ini, semua terbukti!” katanya.

Niki juga berterima kasih kepada Laura Meizani yang akhirnya mau berubah dan bersedia melunakkan hatinya. Sehingga dia bersedia memberikan keterangan yang jujur pada penyidik.

“Terima kasih untuk Laura, karena sudah mau jujur sayang. Awalnya saya kecewa, tapi semua sudah terjadi. Yang penting, anak saya sudah kembali ke tangan saya lagi,” tuturnya.