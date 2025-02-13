Putri Nikita Mirzani Berencana Umrah Usai Kasus Vadel Badjideh Rampung

JAKARTA - Laura Meizani berencana menjalankan umrah setelah kasus Vadel Badjideh rampung. Hal tersebut diungkapkan oleh ibunya, Nikita Mirzani.

“Jadi, Laura itu pengin menjalankan ibadah umrah. Dia rencananya akan pergi sama budenya,” ujar Nikita Mirzani saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada 12 Februari 2025.

Niki -demikian sang aktris kerap disapa- mengizinkan putrinya untuk menjalankan niatnya tersebut. Hal itu juga sebagai ucapan terima kasih untuk keluarganya yang mendampingi Laura sejak keluar dari Rumah Aman.

“Saya berterima kasih banget sama Bude dan Pakde yang selalu ada untuk Laura. Mereka adalah orang yang sangat membantu agar Laura bisa kembali pada saya,” tuturnya.

Perlahan, Laura Meizani memperbaiki hubungan dan komunikasinya dengan keluarga, termasuk kedua adik laki-lakinya. Niki mengaku, putrinya sudah berkomunikasi dengan Azka dan Arkana.