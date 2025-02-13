Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Razman Nasution: Dia Tenang dan Terima

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |20:53 WIB
Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Razman Nasution: Dia Tenang dan Terima
Vadel Badjideh Jadi Tersangka, Razman Nasution: Dia Tenang dan Terima. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Razman Arif Nasution mengaku, Vadel Badjideh menerima dengan cukup baik statusnya sebagai tersangka. Tak ada perlawanan, pun tak ada kesedihan. 

“Dia tadi cuma minta diberi kesempatan untuk merokok. Jadi tadi saya tinggalin, dia sedang merokok,” ujar Razman di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (13/2/2025).

Status Vadel Badjideh naik jadi tersangka setelah menjalani pemeriksaan ulang, pada 13 Februari 2025. Pemeriksaan itu merupakan dampak dari berubahnya keterangan Laura Meizani selaku korban dalam kasus tersebut. 

“Selama 7 bulan ini, saya sudah mendamping Vadel dengan sangat baik. Kalau Laura memberikan keterangan berbeda, saya bisa apa? Anak itu kan di bawah umur. Saya tidak tahu,” ujarnya.

Vadel Badjideh menjalani pemeriksaan ulang pada 13 Februari 2025. Razman mengaku, kliennya dicecar 53 pertanyaan dan langsung menjalani gelar perkara.

Razman Arif Nasution
Razman Arif Nasution

