Berpacu dalam Melodi Tayang Perdana di MNCTV pada Hari Valentine

Berpacu dalam Melodi Tayang Perdana di MNCTV pada Hari Valentine. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV akan menayangkan game show terbarunya, Berpacu dalam Melodi tepat di hari Valentine, pada 14 Februari 2025. Selanjutnya, program ini akan tayang setiap Jumat-Minggu, pukul 21.30 WIB.

Dipandu Gilang Dirga dan Fara Ambyar sebagai co-host, game show ini akan menguji pengetahuan musik Anda. Pesertanya terdiri dari dua grup yang masing-masing berisi empat orang.

Peserta akan bermain dalam lima babak: Rangkaian Nada, Kenangan Masa, Bursa Nada, Tebak Gaya, dan Sekilas Wajah. Jika bertahan hingga babak akhir, maka hadiah jutaan rupiah siap dibawa pulang.

Siap-siap untuk menikmati hiburan penuh tawa, aksi seru, dan tantangan yang akan membuat Anda larut dalam suasana. Tonton Berpacu Dalam Melodi di MNCTV, setiap Jumat-Minggu, pukul 21.30 WIB.*

(SIS)