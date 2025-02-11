Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 223

Selasa, 11 Februari 2025 |20:44 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 223
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 223. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 223 bercerita tentang Yasmin yang sangat terpukul karena kehilangan janin dalam kandungannya. 

Ia merasa insiden tersebut merupakan teguran dari Allah karena tidak mendengarkan sang suami. Romeo berusaha menyemangati sang istri dan mengatakan bahwa ia akan menerima Yasmin apa adanya.

Cinta Yasmin
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 223. (Foto: MNC Media)

Sementara itu, Alysa menemui Dion. Lagi-lagi pria itu mengancam agar Rangga segera menikahkan mereka. Jika tidak, ia akan memviralkan video tentang kematian Nathan. 

Dion lagi-lagi meminta uang pada Alysa. Tak bisa melawan, Alysa kemudian mengirimkan uang kepada Dion. Apakah pria itu berhasil mendapat restu Rangga untuk menikahi Alysa? 

Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI 28 UHF, setiap hari pukul 21.45 WIB.**

(SIS)

