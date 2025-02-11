Sinopsis Film Joy Ride, Perjalanan Bermakna 4 Sahabat

JAKARTA - Sinopsis film Joy Ride akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Joy Ride adalah film komedi asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2023.

Film ini menandai debut penyutradaraan Adele Lim, yang juga menulis skenarionya bersama Cherry Chevapravatdumrong dan Teresa Hsiao. Film ini dibintangi oleh Ashley Park, Sherry Cola, Stephanie Hsu, dan Sabrina Wu, dengan penampilan pendukung dari Ronny Chieng, Meredith Hagner, David Denman, Annie Mumolo, Timothy Simons, dan Daniel Dae Kim.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 90% dari 215 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 7,4/10.

Sinopsis Film Joy Ride, Perjalanan Bermakna 4 Sahabat

Sinopsis Film Joy Ride

Audrey Sullivan adalah seorang perempuan keturunan Tionghoa yang diadopsi oleh pasangan kulit putih, Joe dan Mary Sullivan. Ia tumbuh besar di White Hills, Washington, bersama sahabat masa kecilnya, Lolo Chen. Audrey adalah wanita ambisius yang bekerja sebagai pengacara di firma hukum bergengsi, sementara Lolo berjuang secara finansial dengan seni yang berorientasi pada kebebasan seksual.

Suatu hari, Audrey dijanjikan promosi sebagai mitra di perusahaannya jika berhasil menutup kesepakatan bisnis dengan seorang pengusaha asal Tiongkok bernama Chao. Bersama Lolo, ia terbang ke Tiongkok, ditemani oleh sepupu Lolo yang eksentrik, Vanessa alias "Deadeye", yang sangat menyukai K-pop.

Sesampainya di Beijing, Audrey bertemu dengan sahabat kuliahnya, Kat, yang kini menjadi aktris terkenal dalam sebuah serial drama populer. Meski dulu dikenal sebagai wanita yang bebas dalam kehidupan percintaan, kini Kat bertunangan dengan Clarence, aktor sekaligus seorang Kristen taat yang menunggu hingga menikah untuk berhubungan intim.

Saat bertemu Chao dalam sebuah pesta, ia mengajukan syarat tak terduga: sebelum menjalin kerja sama, ia ingin tahu tentang keluarga kandung Audrey. Sayangnya, Audrey tidak pernah bertemu dengan keluarga aslinya. Untuk meyakinkan Chao, Lolo berbohong bahwa Audrey masih berhubungan dengan mereka.

Padahal, sebelum perjalanan ini, Lolo diam-diam telah menghubungi agen adopsi untuk melacak keluarga Audrey. Akhirnya, Audrey memutuskan untuk menemui ibu kandungnya dan membawanya ke pesta Chao agar kesepakatan bisnis tetap berjalan.

Mereka menaiki kereta menuju agen adopsi, tetapi tanpa disadari, mereka berbagi kabin dengan seorang pengedar narkoba. Saat polisi melakukan pemeriksaan, mereka dipaksa mengonsumsi sejumlah besar kokain untuk menghindari tertangkap. Namun, si pengedar justru mencuri barang-barang mereka dan mereka pun dikeluarkan dari kereta.

Terjebak di pedesaan terpencil di Tiongkok, Lolo mencoba meminta bantuan kepada mantan bintang NBA, Baron Davis, yang kebetulan sedang bertanding di negara tersebut. Namun, setelah kecelakaan absurd yang melibatkan aktivitas seksual, para pemain basket menolak membantu mereka.