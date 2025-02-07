Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 47

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 47 bercerita tentang Arini dan Angel yang tiba di Magic Oven dan siap bertemu Aliya.

Namun Arini sekilas melihat ada yang sedang bicara dengan Aliya. Pembicaraan mereka terlihat begitu serius. Dalam momen berbeda, Arini akhirnya menemui Lingga di tempat kerjanya.

Arini berusaha menjelaskan, namun Lingga terlihat masih belum bisa berpikir jernih dan masih curiga pada Arini. Pasangan suami istri ini kembali bertengkar.

Bagaimana Lingga dan Arini menyelesaikan masalah mereka? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi setiap hari pukul 20.00 WIB.*

(SIS)