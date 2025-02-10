Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 140-141

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 140-141 bercerita tentang kepulangan Amira yang disambut penuh haru. Biru dan Amira pun sepakat untuk menata kembali rumah tangga mereka.

Di lain pihak, Elang yang melihat kepulangan Amira merasa yakin bahwa Biru akan menjaga Amira lebih ketat. Sementara itu, Maudy merasa terpojok ketika Chandra mengajaknya menikah.

Sementara Vernie kaget karena yang akan menjadi investor di Himalaya Mas adalah Chandra. Lebih mengejutkan lagi, pria itu mengumumkan telah melamar Maudy.

Vernie kemudian mengonfrontasi Maudy dengan bertanya padanya apakah ia mau menerima lamaran tersebut. Lalu apa jawaban Maudy? Bagaimana dengan rencana Elang selanjutnya?

Jangan ketinggalan untuk menonton sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

(SIS)