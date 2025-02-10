Alasan Nikita Mirzani Tak Kapok Kirim Anak Sekolah ke Luar Negeri

Alasan Nikita Mirzani Tak Kapok Kirim Anak Sekolah ke Luar Negeri. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

JAKARTA - Nikita Mirzani tak kapok memercayai putrinya, Laura Meizani, untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Dia yakin, kali ini putrinya akan terhindar dari pengaruh buruk orang-orang di sekitarnya.

“Kalau banyak orang yang meragukan Laura, saya tidak. Yang saya sadari, lingkungan itu turut menentukan sikap kita,” kata sang aktris dalam Live TikTok belum lama ini.

Nikita Mirzani tak kapok kirim Laura ke luar negeri. (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)

Meski percaya pada putrinya, namun Nikita Mirzani tetap memberikan ultimatum pada Laura. Dia menegaskan, ini adalah kesempatan terakhir yang diberikannya untuk anak sulungnya tersebut.

“Saya kasih wejangan dengan bilang, ‘Ini kesempatan terakhir ya nak Ami kasih kepercayaan sama kamu untuk kuliah ke luar negeri. Sampai kamu langgar, ya sudah, atur sendirilah hidupmu’,” imbuhnya.

Ibu tiga anak tersebut mengaku, Laura Meizani masih memiliki semangat besar dalam belajar. Alasan itulah yang memintanya untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri.