Nikita Mirzani Bakal Laporkan Balik Reza Gladys Usai Dituduh Memeras

JAKARTA - Nikita Mirzani memastikan akan melaporkan balik Reza Gladys, setelah dituduh memeras dokter kecantikan asal Cianjur, Jawa Barat tersebut.

“Lapor balik lah! Enggak usah ditanya kala itu mah. Tapi biarkan saja dulu, laporan dia ini diproses. Setelah nanti tidak terbukti, baru kita lapor,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Selatan, pada 6 Februari 2025.

Niki mengaku kesal dengan laporan dugaan pemerasan yang dituduhkan kepadanya. Namun, dia tak memilih untuk mengikuti proses hukum yang berjalan.

NIkita Mirzani jalani pemeriksaan kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys, pada 6 Februari 2025. (Foto: Okezone)

“Karena kasus ini seperti saya kasih kamu uang. Setelah kamu terima, saya teriakin kamu maling. Tuh begitu,” tutur ibu dua anak tersebut.

Nikita Mirzani diperiksa penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan, pada 6 Februari 2024. Laporan itu didaftarkan Reza Gladys di Polda Metro Jaya, sejak 3 Desember 2024.