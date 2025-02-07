Advertisement
Diperiksa 12 Jam, Nikita Mirzani Dicecar 58 Pertanyaan Terkait Kasus Pemerasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |08:09 WIB
A
A
A

JAKARTA - Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya selama lebih dari 12 jam terkait kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys pada Kamis (6/2/2025).

Berdasarkan pantauan, Nikita keluar dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya sekitar pukul 23.10 WIB, didampingi tim kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, serta dokter Oky Pratama.

Ia mengungkapkan bahwa pemeriksaannya dilakukan bergantian dengan dokter Oky dan Dokter Detektif, sehingga baru selesai larut malam.

"Tadi lebih banyak ngobrol saja sama penyidik. Saya sendiri diperiksa sebentar, selebihnya menunggu dokter Oky diperiksa," ujar Nikita Mirzani.

Meski diperiksa dalam waktu lama, Nikita mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan penyidik.

"Apa yang ditanya, ya saya jawab saja," katanya.

Sementara itu, Fahmi Bachmid menjelaskan bahwa hingga saat ini Nikita masih berstatus sebagai saksi terlapor dalam laporan yang diajukan oleh Reza Gladys.

"Statusnya masih saksi. Semua yang diperiksa di sini masih dalam kapasitas saksi. Nikita tadi dicecar 58 pertanyaan oleh penyidik, dan semuanya bisa dijawab," jelas Fahmi.

 

