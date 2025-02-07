Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 219

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin melakukan tes kehamilan dengan testpack. Namun dia terlihat ragu dengan hasil yang dilihatnya pada alat tersebut.

Yasmin mengira hasilnya negatif. Dyah kemudian mengambil testpack itu dan mengatakan bahwa Yasmin sedang hamil. Romeo yang mendengar perkataan Dyah langsung memeluk sang istri.

Sementara itu di dalam penjara, Ajeng dibenci oleh tahanan lain. Seorang tahanan bernama Imas menantang dan menyindir Ajeng yang menyebutnya bukan lagi orang kaya.

Tak terima dengan perkataan itu, Ajeng pun terlibat perkelahian dengan teman satu selnya. Pertengkaran itu kemudian dihentikan oleh sipir penjara yang melerai mereka.

Bagaimana nasib Ajeng di penjara? Bagaimana juga dengan kehamilan Yasmin? Saksikan sinetron Cinta Yasmin di RCTI, setiap hari pukul 21.45 WIB.**

