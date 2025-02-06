Advertisement
TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 46

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |21:10 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 46
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 46. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 46 bercerita tentang Lingga yang masih belum bisa bersikap biasa saja pada Arini.

Lingga merasa kalau istrinya itu belum sepenuhnya jujur kepadanya. Arini yang bingung pun akhirnya curhat semua hal tentang Emil ke Angel. Termasuk ketika pria itu menyatakan perasaan kepadanya. 

Angel mengaku, sudah punya firasat kalau Emil menyukainya karena tingkah pria itu tidak biasa saat bersama Arini. Angel pun mengompori Arini untuk membuat perhitungan pada Aliya.

Pasalnya, secara tidak langsung masalah foto tersebut muncul kembali karena Aliya menunjukannya kepada Lingga. Arini kemudian meminta Angel untuk menemaninya menemui Aliya. 

Apa yang akan terjadi dengan Aliya? Saksikan sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)

