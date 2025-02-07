Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 137

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |18:32 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 137 bercerita tentang Biru yang memastikan keadaan Amira baik-baik saja setelah bertengkar dengan Vernie. 

Amira kemudian memilih mendatangi rumah sakit jiwa untuk menemui psikiaternya. Sementara itu, Noah mencari cara agar bisa mencari informasi tentang Amira ke klinik lama milik bidan Indah. 

Namun Noah dikagetkan dengan pernyataan bidan Jihan kalau adik bidan Indah datang menanyakan tentang kematian sang kakak. Sementara itu, Elang mendapat informasi dari Dennis bahwa Amira adalah mantan pasien RSJ.

Elang kemudian mengingatkan Dennis untuk berhati-hati karena di RSJ pasti banyak CCTV. Dennis pun memantau Amira dan menjalankan aksinya. Apakah rencana Elang tersebut akan berhasil?

Lalu apa yang akan terjadi pada Amira? Tonton sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI, setiap hari pukul 18.15 WIB.**

