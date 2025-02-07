Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Laura Meizani Siap Buka Suara, Nikita Mirzani: Kondisinya Sudah Normal

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |22:03 WIB
Laura Meizani Siap Buka Suara, Nikita Mirzani: Kondisinya Sudah Normal
Laura Meizani Siap Buka Suara, Nikita Mirzani: Kondisinya Sudah Normal (Foto: IG Nikita)
JAKARTA - Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa putrinya, Laura Meizani, akan memberikan pernyataan resmi terkait kasus Vadel Badjideh. Konferensi pers tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Hal ini disampaikan oleh aktris berusia 38 tahun itu melalui unggahan di Instagram Story.

"Gue mau kasih tahu bahwa minggu depan, Laura Meizani Mawardi akan melakukan konferensi pers yang akan dilakukan secara terbuka," ujar Nikita Mirzani, dikutip dari MNC Portal Indonesia, Jumat.

Meskipun begitu, Nikita belum mau mengungkap isi pernyataan sang putri sebelum acara tersebut digelar. Namun, ia memastikan bahwa apa yang akan disampaikan Laura berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Vadel Badjideh di Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2024.


Laura Meizani Siap Buka Suara, Nikita Mirzani: Kondisinya Sudah Normal

"Kalian penasaran kan pengin dengar Laura sendiri yang ngomong? Kalian juga pengin tahu kan, bagaimana pengakuan Laura nanti saat konferensi pers secara terbuka? Nah, minggu depan," lanjutnya.

Nikita Mirzani juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi putrinya setelah kembali ke keluarga. Menurutnya, Laura kini dalam keadaan jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
