Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan (Foto: IG Reza)

JAKARTA - Dokter Reza Gladys belakangan menjadi perbincangan publik setelah perseteruannya dengan Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan semakin memanas. Profil Reza Gladys pun akan diulas dalam artikel berikut ini.

Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (7/2/2025), wanita kelahiran 16 Desember 1988 memiliki nama lengkap Reza Gladys Prettyani Sari ini beragama Islam. Ia menikah dengan suaminya bernama dr Attaubah Mufid.

Reza dikenal sebagai pebisnis kecantikan yang kaya raya. Diketahui, Reza Gladys memiliki enam klinik kecantikan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, salah satunya Glafidsya Medika.

Menilik laman Instagramnya, @rezagladys, wanita 37 tahun ini mempunyai beberapa merek skincare sendiri hingga produk pelangsing.

Selain bisnisnya yang sukses, dokter kecantikan ini juga terkenal sebagai selebgram dengan kehidupan mewahnya yang kerap dibagikan melalui unggahan di media sosial.

Reza Gladys memiliki hunian mewah dilengkapi teknologi serba canggih. Ia juga memiliki ruangan khusus untuk koleksi tas, baju juga sepatunya bermerek.

Dalam beberapa kontennya di TikToknya, Reza Gladys sering mengenakan barang-barang branded. Sebagai pesohor, dia bahkan memiliki belasan asisten pribadi yang mengurusi berbagai keperluannya.

Berkat kesuksesannya, Reza Gladys meraih penghargaan Best Business Woman di Indonesia pada 2019.

Sebagai informasi, konflik antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani bermula dari tudingan terkait bisnis skincare. Reza Gladys, yang juga merupakan pemilik klinik kecantikan, merasa dirugikan oleh sikap Nikita Mirzani maupun pihak-pihak yang terkait dengannya.

Dikenal dengan gaya bicara yang frontal, Nikita pun tidak tinggal diam soal tudingan itu. Ia membalas tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang bernada menantang.