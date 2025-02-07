Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |18:59 WIB
Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan
Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan (Foto: IG Reza)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Reza Gladys belakangan menjadi perbincangan publik setelah perseteruannya dengan Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan semakin memanas. Profil Reza Gladys pun akan diulas dalam artikel berikut ini. 

Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (7/2/2025), wanita kelahiran 16 Desember 1988 memiliki nama lengkap Reza Gladys Prettyani Sari ini beragama Islam. Ia menikah dengan suaminya bernama dr Attaubah Mufid.

Reza dikenal sebagai pebisnis kecantikan yang kaya raya. Diketahui, Reza Gladys memiliki enam klinik kecantikan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, salah satunya Glafidsya Medika. 

Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan
Biodata dan Agama Reza Gladys, Lawan Nikita Mirzani Terkait Kasus Pemerasan

Menilik laman Instagramnya, @rezagladys, wanita 37 tahun ini mempunyai beberapa merek skincare sendiri hingga produk pelangsing. 

Selain bisnisnya yang sukses, dokter kecantikan ini juga terkenal sebagai selebgram dengan kehidupan mewahnya yang kerap dibagikan melalui unggahan di media sosial.  

Reza Gladys memiliki hunian mewah dilengkapi teknologi serba canggih. Ia juga memiliki ruangan khusus untuk koleksi tas, baju juga sepatunya bermerek. 

Dalam beberapa kontennya di TikToknya, Reza Gladys sering mengenakan barang-barang branded. Sebagai pesohor, dia bahkan memiliki belasan asisten pribadi yang mengurusi berbagai keperluannya.

Berkat kesuksesannya, Reza Gladys meraih penghargaan Best Business Woman di Indonesia pada 2019.

Sebagai informasi, konflik antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani bermula dari tudingan terkait bisnis skincare. Reza Gladys, yang juga merupakan pemilik klinik kecantikan, merasa dirugikan oleh sikap Nikita Mirzani maupun pihak-pihak yang terkait dengannya. 

Dikenal dengan gaya bicara yang frontal, Nikita pun tidak tinggal diam soal tudingan itu. Ia membalas tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang bernada menantang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/33/3161033/reza_gladys-LD9t_large.jpg
Reza Gladys Akui Sang Ibu Alami Gangguan Mental: Tapi Aku Bangga padanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157626/nikita_mirzani-5ytl_large.jpg
Hadir di Sidang Pemerasan, Reza Gladys Siap Bertemu Nikita Mirzani di Ruang Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153659/reza_gladys-ur6z_large.jpg
Respons Pihak Reza Gladys Disebut Takut oleh Nikita Mirzani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/33/3112971/doktif-I2PF_large.jpg
Kronologi Perseteruan Doktif vs Reza Gladys
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/205/3183107//mikkyzia-4Mup_large.JPG
MikkyZia Senang Banget Dapat Kesempatan Remake Lagu Legendaris Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183097//andre_taulany-Hq4R_large.jpg
Resmi Cerai dari Erin Wartia, Andre Taulany Diwajibkan Hadir di PA Jaksel Ucap Ikrar Talak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement