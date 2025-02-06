Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

G-Dragon Gelar Tur Dunia Usai Rilis Album Ubermensch Bulan Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 06 Februari 2025 |22:30 WIB
G-Dragon Gelar Tur Dunia Usai Rilis Album Ubermensch Bulan Ini
G-Dragon Bakal Gelar Tur Dunia Usai Rilis Album Ubermensch Bulan Ini. (Foto: Chanel)
SEOUL - G-Dragon mengumumkan rencana tur dunianya pada tahun ini. Lewat akun fanbase resminya pada 6 Februari 2025, leader BIGBANG itu merilis poster teaser tur dunianya tersebut.

Tur dunia G-Dragon itu akan mengusung tema yang sama dengan judul album penuh ketiga miliknya, ‘Ubermensch’, yang akan dirilis pada 25 Februari mendatang. 

Ubermensch akan menjadi tur dunia pertama G-Dragon dalam 7 tahun terakhir. Dia terakhir menggelar tur dunia bertema ACT III: M.O.T.T.E World Tour, pada 2017. 

G-Dragon
G-Dragon bakal gelar tur dunia Ubermensch tahun ini. (Foto: G-Dragon)

Kala itu, tur dunia tersebut terdiri dari 36 pertunjukan yang digelarnya selama 4 bulan. Tur yang menggaet 654.000 penggemar itu tercatat sebagai tur penyanyi solo K-Pop terbesar sepanjang sejarah.

Sementara itu, ‘Ubermensch’ akan menjadi album penuh solo pertama G-Dragon dalam 11 tahun terakhir. Meski idol 36 tahun tersebut belum mengumumkan destinasi tur dunianya, VIP sudah begitu antusias. 

Halaman:
1 2
