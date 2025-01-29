Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 37

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 29 Januari 2025 |18:44 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 37
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 37. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi episode 37 bercerita tentang Arini dan Lingga yang semakin canggung satu sama lain. 

Meski begitu, mereka masih peduli satu sama lain. Ketika Lingga tersedak duri ikan, Arini dengan cepat menolongnya. Namun video Arini dan Emil masih terus membayangi pikiran Lingga.

Sementara itu, Pertiwi dan Ratih baru mengetahui video Arini dan Emil tersebut saat reuni SMA. Arini menjelaskan, tidak ada hubungan Emil dan video itu disebarkan oleh Sofia. 

Aliya kemudian mendatangi Emil dan mengatakan kalau pria itu sebenarnya lebih cocok dengan Arini. Emil pun marah pada Aliya. Lalu apa yang akan dilakukan Emil?

Tonton sinetron Mencintaimu Sekali Lagi di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**
 

(SIS)

