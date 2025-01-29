Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 344

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 344 bercerita tentang Ayu yang tidak sengaja bertemu dengan Andi dan Haikal di panti asuhan.

Andi dan Haikal memberitahu tentang Andrew yang punya kembaran dan sedang dirawat di rumah sakit. Ayu segera menghampiri rumah sakit itu dan ternyata Daniel sudah dipindahkan ke rumah sakit di Surabaya.

Adisty yang sedang di kafe, meminta gula ke pelayan. Namun Bastian justru datang dan memberikan gula kopinya untuk Adisty. Terkejut melihat Bastian, Adisty pun terlibat obrolan dengan pria tersebut.

Bastian menggunakan kesempatan itu untuk pitching ide mengenai mountain resort. Adisty terlihat menyukai ide Bastian dan menyetejui untuk mengeksekusi konsep yang ditawarkan pria tersebut.

Di kantor, Ayu meminta tolong kepada Adisty untuk mengatakan kepada Reno bahwa dirinya harus ke luar kota untuk menemui client. Padahal, dia ingin mencari tahu tentang Daniel di Surabaya.