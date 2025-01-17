Biodata dan Agama Baskara Mahendra yang Digugat Cerai Sherina Munaf

JAKARTA - Sherina Munaf dikabarkan resmi menggugat cerai sang suami, Baskara Mahendra. Rumah tangga mereka berada di ujung tanduk setelah keduanya menikah di tahun 2020.

Sebelum resmi menggugat cerai sang suami, pernikahan Sherina dan Baskara sempat diterpa isu tak sedap soal keretakan rumah tangga mereka. Hal ini bermula setelah pelantun Cinta Pertama dan Terakhir ini menghapus foto pernikahan dan kebersamaannya dengan Baskara.

Sementara itu, kisah cinta Sherina dan Baskara bermula dari pertemuan mereka dan berpacaran dalam waktu singkat. Sherina mengungkapkan, pertemuannya dengan Baskara bermula saat mereka menghadiri gala premiere film Bebas pada 2019.

Sosok Baskara Mahendra sendiri merupakan aktor kawakan Tanah Air. Namanya pun semakin melejit usai membintangi sederet film Indonesia, salah satunya Bebas yang rilis tahun 2019 lalu.

Aktor bernama asli Baskara Mahendra Putra lahir di Jakarta, 1 Januari 1993. Pria berusia 31 tahun ini memiliki satu kakak laki-laki bernama Adryka dan dua orang adik perempuan. Baskara dibesarkan dalam lingkup keluarga beragama Islam.

Sebelum fokus berkarier di dunia hiburan, Baskara termasuk pria yang mementingkan pendidikan. Baskara sempat menempuh pendidikan di PPM School of Management. Selama kuliah, ia aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Setelah lulus dari dunia perkuliahan, Baskara sempat bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Demi mewujudkan mimpinya, aktor tampan ini berhenti dari pekerjaan tersebut dan memutuskan terjun ke dunia entertainment bersama Persona Manajemen.

Di tahun 2017, Ia pertama kali debut dalam dunia akting lewat film berjudul Cita dan Cinta. Beberapa film yang dibintanginya meliputi Bebas (2019), Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 (2020), Losmen Bu Broto (2021), 200 Pounds Beauty (2023), dan masih banyak lagi.

Hingga pada 2019, Baskara membintangi film Bebas dan meledak di pasaran. Saat pemutaran film tersebut, Baskara pun bertemu dengan Sherina dan menjadi momen pertama pertemuan mereka.

Menikah dengan Sherina

Baskara dan Sherina Munaf tak lama menjalin hubungan asmara. Di tahun 2020, keduanya memutuskan menikah saat pandemi Covid-19. Pernikahan mereka juga bikin heboh netizen lantaran nyaris tak ada publikasi dari mereka soal jalinan asmara keduanya.

Selama menikah, rumah tangga Sherina dan Baskara juga terlihat kompak. Keduanya bahkan membuat bisnis kuliner bersama bernama, Bakmiaw.

Pasangan ini begitu kompak mengelola bisnis makanan mereka. Keduanya juga tak jarang membagikan momen mesra bersama saat liburan.

Baskara juga kerap mengunggah sederet potret sang istri tercinta. Tak heran rumah tangga mereka sering menjadi panutan hingga dianggap couple goals.