HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sherina dan Baskara Mahendra Ternyata Sudah Pisah Rumah

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:32 WIB
Sherina dan Baskara Mahendra Ternyata Sudah Pisah Rumah
Sherina dan Baskara Mahendra Ternyata Sudah Pisah Rumah (Foto: IG Sherina)
JAKARTA - Sherina Munaf dan Baskara Mahendra diam-diam telah hidup terpisah di tengah proses perceraian mereka. Gugatan cerai resmi didaftarkan oleh Sherina pada Kamis, 16 Januari 2025.

Humas Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Suryana, mengungkapkan bahwa dalam gugatan tersebut, Sherina dan Baskara sudah memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda. Sherina kini tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta, sementara Baskara menetap di Serpong, Tangerang.

"Alamat mereka sudah terpisah," ujar Suryana saat ditemui di PA Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Januari 2025.

Sherina dan Baskara Mahendra Ternyata Sudah Pisah Rumah
Sherina dan Baskara Mahendra Ternyata Sudah Pisah Rumah

Suryana juga menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan Sherina murni perceraian tanpa melibatkan tuntutan harta gono-gini.

"Tidak ada tuntutan gono-gini atau hal lainnya. Ini murni hanya gugatan perceraian," jelasnya.

Gugatan tersebut didaftarkan secara daring melalui sistem e-court dan diwakili oleh tim kuasa hukum Sherina dari firma hukum Arifin and Associates.

