HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perjalanan Cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Hingga Gugatan Cerai

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |15:30 WIB
Perjalanan Cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Hingga Gugatan Cerai
Perjalanan Cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Hingga Gugatan Cerai (Foto: IG Sherina)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pasangan Sherina Munaf dan Baskara Mahendra. Setelah hampir lima tahun menikah, Sherina resmi menggugat cerai sang suami, Baskara.

Sebelum gugatan cerai ini muncul, rumah tangga mereka sudah diterpa isu keretakan. Hal ini bermula ketika Sherina menghapus foto-foto pernikahan dan kebersamaannya dengan Baskara dari akun media sosialnya.

Kisah cinta Sherina dan Baskara dimulai dari pertemuan pertama mereka di gala premiere film Bebas pada tahun 2019. Saat itu, Sherina hadir sebagai penonton, sementara Baskara tampil sebagai salah satu aktor di film tersebut.

Perjalanan Cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Hingga Gugatan Cerai
Perjalanan Cinta Sherina Munaf dan Baskara Mahendra, Pacaran Singkat Hingga Gugatan Cerai

Sebulan setelah pertemuan itu, Baskara membagikan foto dirinya bersama Sherina dan ibunya di media sosial. Dalam foto tersebut, kedekatan mereka terlihat jelas dengan pakaian serasi yang dikenakan.

Hubungan mereka terbilang singkat sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Tanpa banyak publikasi, pasangan ini mengumumkan pernikahan pada tahun 2020 dengan cara sederhana melalui video siluet yang menampilkan mereka mengenakan cincin pernikahan.

Pernikahan Sherina dan Baskara yang digelar secara sederhana berhasil mencuri perhatian publik. Kesederhanaan mereka menuai pujian dari banyak netizen, membuat momen bahagia itu menjadi sorotan.

Setelah menikah, keduanya mulai mewujudkan impian bersama, termasuk mendirikan bisnis kuliner bernama Bakmiaw. Mereka terlihat kompak dalam mengelola usaha tersebut dan kerap membagikan momen kebersamaan, baik saat bekerja maupun berlibur.

Baskara juga sering menunjukkan rasa cintanya kepada Sherina dengan mengunggah foto-foto mesra mereka. Hubungan mereka bahkan dianggap sebagai panutan dan dijuluki couple goals oleh para penggemar.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
