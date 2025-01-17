Kronologi Gugatan Cerai Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra, Berawal dari Hal Ini

JAKARTA - Sherina Munaf resmi menggugat cerai suaminya, Baskara Mahendra, pada Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana perceraian pasangan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025.

Kabar keretakan rumah tangga mereka sebenarnya telah mencuat sejak Agustus 2024. Isu tersebut bermula setelah Sherina menghapus foto-foto Baskara dari akun media sosialnya.

Namun, pada November 2024, rumor itu sempat mereda setelah Sherina dan Baskara menunjukkan momen kebersamaan saat merayakan ulang tahun pertama kedai bakmi milik mereka di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Meski begitu, gugatan cerai tetap diajukan Sherina beberapa bulan kemudian.

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra menikah pada 3 November 2020. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana di rumah, hanya dihadiri oleh keluarga, saksi, dan penghulu, seiring dengan situasi pandemi COVID-19.