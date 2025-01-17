Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kronologi Gugatan Cerai Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra, Berawal dari Hal Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |17:23 WIB
Kronologi Gugatan Cerai Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra, Berawal dari Hal Ini
Kronologi Gugatan Cerai Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra, Berawal dari Hal Ini (Foto: IG Sherina)
A
A
A

JAKARTA - Sherina Munaf resmi menggugat cerai suaminya, Baskara Mahendra, pada Kamis, 16 Januari 2025. Sidang perdana perceraian pasangan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 30 Januari 2025.

Kabar keretakan rumah tangga mereka sebenarnya telah mencuat sejak Agustus 2024. Isu tersebut bermula setelah Sherina menghapus foto-foto Baskara dari akun media sosialnya.

Namun, pada November 2024, rumor itu sempat mereda setelah Sherina dan Baskara menunjukkan momen kebersamaan saat merayakan ulang tahun pertama kedai bakmi milik mereka di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Meski begitu, gugatan cerai tetap diajukan Sherina beberapa bulan kemudian.

Kronologi Gugatan Cerai Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra, Berawal dari Hal Ini
Kronologi Gugatan Cerai Sherina Munaf terhadap Baskara Mahendra, Berawal dari Hal Ini

Sherina Munaf dan Baskara Mahendra menikah pada 3 November 2020. Pernikahan dilangsungkan secara sederhana di rumah, hanya dihadiri oleh keluarga, saksi, dan penghulu, seiring dengan situasi pandemi COVID-19.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/33/3105569/sherina_munaf-o1lT_large.jpg
Sherina dan Baskara Mahendra Ternyata Sudah Pisah Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105489/sherina_munaf-iGb2_large.jpg
Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Cerai, Isu Pernikahan Lavender Ramai Diperbincangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105395/sherina_munaf-1uF2_large.jpg
Biodata dan Agama Baskara Mahendra yang Digugat Cerai Sherina Munaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/33/3105334/sherina_munaf-Ubul_large.jpg
Sherina Munaf Resmi Gugat Cerai Baskara Mahendra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/13/206/2830280/akun-instagram-petualangan-sherina-sempat-diretas-selama-40-menit-XASBVfCLIG.jpg
Akun Instagram Petualangan Sherina Sempat Diretas Selama 40 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/24/33/2490791/viral-anjing-canon-meninggal-sherina-menghalalkan-segala-cara-sakit-UAnVZYR5pa.jpg
Viral Anjing Canon Meninggal, Sherina: Menghalalkan Segala Cara, Sakit!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement