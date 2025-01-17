Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Cerai, Isu Pernikahan Lavender Ramai Diperbincangkan

JAKARTA - Sherina Munaf secara resmi telah menggugat cerai suaminya, Baskara Mahendra, setelah hampir lima tahun membangun rumah tangga. Gugatan cerai tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengundang perhatian publik atas kisah hubungan mereka.

Selama perjalanan pernikahan, Sherina dan Baskara kerap tampil mesra di depan publik. Keduanya juga sempat menjalankan bisnis kuliner bersama, menunjukkan kerja sama yang solid sebagai pasangan. Namun, hubungan yang tampak harmonis itu mulai diterpa isu keretakan pada tahun 2024.

Spekulasi ini bermula ketika Sherina menghapus foto-foto kebersamaan dan momen pernikahannya dengan Baskara dari akun Instagram pribadinya. Ia bahkan berhenti mengikuti akun Instagram sang suami. Sejak saat itu, pasangan ini jarang terlihat bersama di hadapan publik, yang semakin memperkuat dugaan adanya masalah dalam rumah tangga mereka.

Rumor mengenai keretakan hubungan mereka pun menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa pernikahan mereka merupakan "lavender marriage." Istilah ini mengacu pada pernikahan yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual seseorang.

Kecurigaan ini memicu berbagai teori dari warganet, dengan beberapa menyatakan bahwa pernikahan seperti itu biasanya tidak bertahan lama. “Pernikahan lavender itu tidak bertahan lama,” tulis seorang warganet. “Apa iya salah satu dari mereka punya orientasi seksual tertentu,” tambah yang lain.

Kisah cinta Sherina dan Baskara sendiri dimulai dengan pertemuan mereka di gala premiere film Bebas pada tahun 2019. Saat itu, Sherina hadir sebagai penonton, sementara Baskara merupakan salah satu aktor dalam film tersebut. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, dan hanya dalam waktu singkat, keduanya memutuskan untuk menikah pada tahun 2020.